Galatasaray'dan Rashica için Norwich City'e 2 teklif Galatasaray, sezon başında 1 yıllığına Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın transferi için 2 farklı teklif hazırladı.

Süper Lig'de son 18 maçından 17 galibiyet çıkararak rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Norwich City'den 1 seneliğine kiraladığı Milot Rashica'yı kadrosunda tutmak istiyor.

Hücum oyuncusuyla yola devam etme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere Championship ekibiyle görüşmelere başladı. Bu kapsamda Galatasaray, Norwich City'e 2 ayrı transfer formülü hazırladı.

Galatasaray'ın önceliği Rashica'nın bonservisini almak

Gelecek sezonda kadrosunu korumak isteyen Galatasaray, birinci plan olarak Rashica'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor. Bunun için önerilen rakamın ise 7.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Bu opsiyon gerçekleşmediği takdirde sarı-kırmızılılar ikinci teklif olarak Norwich'e satın alma opsiyonlu kiralamayı önerecek.

Championship’te play-off’a kalma mücadelesi veren ve Premier Lig’e yükselmeyi amaçlayan kulüp, Galatasaray'a cevap vermek için sezon sonunu bekliyor. Eğer Norwich City Premier Lig'e yükselemezse Galatasaray'ın 7.5 milyon euro'luk satın alma teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da kalmak istiyor

Sarı-kırmızılı takımda mutlu olan ve kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen futbolcunun bu düşüncesini Norwich City yönetimine bildireceği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 17'si ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmaya çıktı. Kosovalı oyuncu bu maçlarda 5 gol ve 4 asistle mücadele etti.