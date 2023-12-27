Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz hamlesi! Dört yıllık sözleşme istiyor Galatasaray'ın sol bek için düşündüğü Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'tan ayrılması durumunda kiralık transferine sıcak bakmadığı öğrenildi. Başarılı oyuncu bonservisiyle ayrılmak istiyor.

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Kanayan yarası olan sol bek için geniş bir liste hazırlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu bölgedeki ilk tercihi Bradley Locko olsa da Brest'in 13 milyon euroluk bonservis bedeli beklentisi sonrasında alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için kolları sıvadı.

Galatasaray, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

İskoç ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve adaptasyon sürecini atlattığını düşünen Rıdvan Yılmaz'ın ise önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek...

Kiralık değil bonservisiyle gitmek istiyor

Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini eylül sonu itibarıyla atan ve son maçlarda 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz, kiralık tekliflere sıcak bakmıyor.

Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi durumunda yine aynı süredeki kontrat talebinde bulunuyor.

Devre arasında bonservis bedeli için yüklü bir harcama yapmaya yanaşmayan Galatasaray'da kafaları karıştıran diğer bir mevzu ise yabancı oyuncu kuralı...

Yabancı oyuncu kuralı uygulamasında değişikliğe gidilme ihtimalinin her geçen gün ağırlık kazanması sonrasında transferdeki rota yeniden yabancı oyuncuya dönebilir.