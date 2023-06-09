Galatasaray'ı yıkan haber! Roma, Uğurcan Çakır'a talip oldu Önümüzdeki sezon kalesini Muslera'nın dışında Türk bir oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılmaya sıcak bakan Uğurcan Çakır ile büyük aşama kaydetmişti. Galatasaray'ı yıkan hamle Roma'dan geldi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır, Galatasaray ile görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılıları bu transferde yıkan hamle İtalyan devi Roma'dan geldi.

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 4 milyon euro teklif etti. Bordo-mavililerle ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edilmişti.

Roma 12 milyon euro veriyor

Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesini istedi.

Trabzonspor'a 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilen Roma'nın bu transferde Galatasaray'ın önüne geçtiği öğrenildi.