Galatasaray'ı yıkan haber! Roma, Uğurcan Çakır'a talip oldu

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır, Galatasaray ile görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılıları bu transferde yıkan hamle İtalyan devi Roma'dan geldi.
Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 4 milyon euro teklif etti. Bordo-mavililerle ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edilmişti.
Roma 12 milyon euro veriyor
Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesini istedi.
Trabzonspor'a 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilen Roma'nın bu transferde Galatasaray'ın önüne geçtiği öğrenildi.