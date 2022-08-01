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    Galatasaray'ın Ali Akman transferinde son durum

    Haris Seferovic'in yanına yerli bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Ali Akman için görüşmelerini sürdürüyor.
    • 01.08.2022 - 11:26
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    Galatasaray'ın Ali Akman transferinde son durum

    Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Sarı-kırmızılı yönetim Haris Seferovic'in yanına yerli bir takviye yapmak istiyor. Yerli transferinde ilk adaylardan biri Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman.

    Karar bu hafta verilecek

    Forvet transferinde ilk sıralarda yer alan Ali Akman ile ilgili bu hafta içerisinde nihai karar verilecek.

    A Milli Takım hayalleri kuran Ali Akman da Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini daha göz önünde olacağı için Galatasaray'dan yana kullandı.

    Galatasaray ın Ali Akman transferinde son durum #1

    Son görüşmeler yapılacak

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun kiralanabilmesi konusunda son adımlar atılacak.

    Alman ekibiyle yapılacak görüşme doğrultusunda son şartlar konusunda mutabakata varılmaya çalışılacak.

    Galatasaray ın Ali Akman transferinde son durum #2


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