Galatasaray'ın Ali Akman transferinde son durum

Haris Seferovic'in yanına yerli bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Ali Akman için görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim Haris Seferovic'in yanına yerli bir takviye yapmak istiyor. Yerli transferinde ilk adaylardan biri Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman.

Karar bu hafta verilecek

Forvet transferinde ilk sıralarda yer alan Ali Akman ile ilgili bu hafta içerisinde nihai karar verilecek.

A Milli Takım hayalleri kuran Ali Akman da Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini daha göz önünde olacağı için Galatasaray'dan yana kullandı.





Son görüşmeler yapılacak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun kiralanabilmesi konusunda son adımlar atılacak.

Alman ekibiyle yapılacak görüşme doğrultusunda son şartlar konusunda mutabakata varılmaya çalışılacak.



