Galatasaray'ın Berkay Özcan teklifi

Taylan Antalyalı'yı takasta kullanarak Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray bu önerinin reddedilmesinin ardından şimdi de Berkan Kutlu ve 4 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sürüyor.

Ligin başlamasına saatler kala Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon kadrosunda görmek istediği isimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Genç çalıştırıcının en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan. Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini, yönetimden ısrarla talep eden Okan Hoca'nın isteği üzerine pazarlıklar başlamıştı.

Taylan takası teklifi reddedildi, Berkan önerildi

Galatasaray, bu süreçte ilk olarak Taylan'ı önerdi ancak 6 milyon euro talep eden İstanbul temsilcisi takası reddetti.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı.

Göksel Gümüşdağ’ın sözlerinden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapıldı. Sarı-kırmızılılar bu sefer kesenin ağzını açarken, Başakşehir'e geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon euroya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon euro daha bonservis ücreti önerildi.

Berkan, Instagram profilini değiştirdi

Şu an için Başakşehir cephesinden bu teklife de olumlu bir yanıt gelmediği bilinirken geçtiğimiz gün takas için düşünülen Berkan Kutlu’dan flaş bir hamle gelmişti.

Sarı-kırmızılı oyuncunun sosyal medya hesaplarındaki profillerinden Galatasaray'la ilgili ibareleri çıkarması, olası bir ayrılığın çok yakın olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Mesut Özil'in gelmesinin ardından 10 numaralı formasını dünya yıldızına bırakıp 2 numarayı tercih eden Berkay'ın da kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.