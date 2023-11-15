Galatasaray'ın gündemindeki Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.

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Milli ara dönemine Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci olarak giren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Galatasaray'da gözler, devre arası transfer dönemine çevrildi.

Kadro planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takım, orta saha transferi için çalışmalarına şimdiden başladı.

"Şuan için takım ismi vermem doğru olmaz"

Galatasaray'ın, Lucas Torreira'nın yanına bir oyuncu aradığı ve Norveç ekibi Molde'de form giyen Emil Breivik'i renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. TRT SPOR'a konuşan Solbakken, transfer için "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergiledi

23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Norveç Ligi'nde 26 maçta forma giyen Breivik, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta oynayan orta saha oyuncusu, 2 gol atma başarısı gösterdi.