Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi

Transfer döneminde uzun süre hem Trabzonspor hem Galatasaray'ın gündeminde yer alan Grillitsch, eski menajeri Thomas Böhm'e geri döndü.

Florian Grillitsch transferinde ilk olarak Galatasaray'ın anlaşma sağladığı belirtilirken sonrasında Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın devreye girdiği biliniyordu.

Sarı-kırmızılı ekibin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Avusturyalı Florian Grillitsch, menajerliğini yapan babasının yerine eski menajerine geri döndü.

Süper Lig devinin anlaşmaya vardığı bilinen ancak son anda çıkardığı pürüzlerle transfere engel olduğu belirtilen baba Grillitsch’in, artık transfer görüşmelerinde yer almayacağı belirtildi.

“Sorumluluğunu ben alıyorum”

Florian Grillitsch, Alman basını Kicker’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda kariyerim adına çok talihsiz şeyler oldu, bunun sorumluluğunu ben alıyorum ve bu durumdan en doğru sonuçları çıkardığımı düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

Babası yüksek paralar istemişti

Florian Grillitsch’in babasının yerine menajerliğini yapması için eski menajeri Thomas Böhm ile anlaşıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki oyuncunun babası, transfer için Galatasaray’dan imza parası haricinde yüksek bir bedel istemiş ve görüşmelere ara verilmişti.

Transfer dönemi Grillitsch için yeni başlıyor

Menajer değişikliği sonrası Alman basını, Grillitsch için transfer döneminin şimdi başladığına dair cümleler kullandı.

El sıkışılmıştı

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon euro maaş üzerinden el sıkışmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise son olarak Grillitsch'in bir takımla hazır olarak çalışmadığı ve bu nedenle ilk tercihlerinin olmadığını belirtti.