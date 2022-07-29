Petrol
103.89
2.02%
Euro
18.2852
0.05%
Dolar
17.9196
-0.02%
Altın
1.013
0.04%
Borsa
2546
0.00%
Bitcoin
430.201
3.89%
BTXN Coin
10.53
3.13%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi

    Transfer döneminde uzun süre hem Trabzonspor hem Galatasaray'ın gündeminde yer alan Grillitsch, eski menajeri Thomas Böhm'e geri döndü. 
    • 29.07.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Florian Grillitsch transferinde ilk olarak Galatasaray'ın anlaşma sağladığı belirtilirken sonrasında Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın devreye girdiği biliniyordu.

    Sarı-kırmızılı ekibin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Avusturyalı Florian Grillitsch, menajerliğini yapan babasının yerine eski menajerine geri döndü.

    Süper Lig devinin anlaşmaya vardığı bilinen ancak son anda çıkardığı pürüzlerle transfere engel olduğu belirtilen baba Grillitsch’in, artık transfer görüşmelerinde yer almayacağı belirtildi.

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi #1

    “Sorumluluğunu ben alıyorum”

    Florian Grillitsch, Alman basını Kicker’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda kariyerim adına çok talihsiz şeyler oldu, bunun sorumluluğunu ben alıyorum ve bu durumdan en doğru sonuçları çıkardığımı düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi #2

    Babası yüksek paralar istemişti

    Florian Grillitsch’in babasının yerine menajerliğini yapması için eski menajeri Thomas Böhm ile anlaşıldığı ifade edildi.

    Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki oyuncunun babası, transfer için Galatasaray’dan imza parası haricinde yüksek bir bedel istemiş ve görüşmelere ara verilmişti.

    Transfer dönemi Grillitsch için yeni başlıyor

    Menajer değişikliği sonrası Alman basını, Grillitsch için transfer döneminin şimdi başladığına dair cümleler kullandı.

    El sıkışılmıştı

    Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon euro maaş üzerinden el sıkışmıştı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise son olarak Grillitsch'in bir takımla hazır olarak çalışmadığı ve bu nedenle ilk tercihlerinin olmadığını belirtti.


    İlginizi Çekebilir

    Coca Cola'nın haksız rekabet taahhüdü kabul gördü
    Gündem

    Coca Cola'nın haksız rekabet taahhüdü kabul gördü

    2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek? Hangi fakültenin harcı ne kadar?
    Eğitim

    2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek? Hangi fakültenin harcı ne kadar?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir