Galatasaray'ın Sacha Boey planları bozuldu

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Süper Lig'de üst üste 3 toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Alman devi Bayern Münih'in yeni sezon planları arasında yer almayan Sacha Boey yeniden eski takımı Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

3 ENGEL VAR

Sky Sport Almanya'nın geçtiği habere göre; Sacha Boey'un Galatasaray'a dönüşü pek olası değil.

Söz konusu transferin önündeki engeller ise olası anlaşmanın yapısı, transfer ücreti ve oyuncunun maaşı olarak gösterildi.

Aynı haberde Sacha Boey'a en fazla ilginin İngiltere Premier Lig'den olduğu vurgulandı.

SÜRE BULAMADI

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkıp sadece 714 dakika sahada kalan 24 yaşındaki isim, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Fransız sağ bek, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.