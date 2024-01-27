Galatasaray'ın sol bek hedefinde Acuna var

Sol bek mevkisine arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
Sezon performansı
Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Sakatlık sorunu yaşadı
2023-2024 sezonunda sakatlıklarla başı dertte olan futbolcu, ağustos-eylül ayları arasında kas sakatlığı yaşarken, 5-10 Kasım tarihleri arasında aşil tendonu zedelenmesi, 4 Aralık - 22 Ocak tarihleri arasında da kalça bölgesinde iki ayrı sakatlık problemi yaşadı.
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