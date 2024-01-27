Haberler



Transfer dosyası



Galatasaray'ın sol bek hedefinde Acuna var

Galatasaray'ın sol bek hedefinde Acuna var Angelino'yu beğenmeyen Okan Buruk yeni bir sol bek istemişti. Bu talep üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, Sevilla'nın Arjantinli sol beki Marcos Acuna'ya teklif yaptı.