Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, İstanbul'da Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı ve prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.

AA

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sarı-kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Cedric Bakambu'yu taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

"Merhaba Cimbom"

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.

Galatasaray'dan gelen açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Cedric Bakambu, İstanbul’da!" sözleri kullanıldı.

2 yıl için 3.4 milyon euro alacak

2 yıllık kontrata imza atacak olan 32 yaşındaki Kongolu futbolcunun Galatasaray'a toplam maliyetinin ise 3.4 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

40 maçta 18 gol attı

32 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Olimpiakos formasını 40 maçta giydi. Cedric Bakambu bu müsabakalarda 18 gol atma başarısı gösterdi. Kongolu oyuncu takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.

Sochaux altyapısında futbola başlayan Cedric Bakambu daha sonra Bursaspor'a transfer oldu.

Yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkat çeken Demokratik Kongolu santrfor ardından Villarreal'in yolunu tuttu.

Çin temsilcisi Beijing Guoan, Cedric Bakambu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 32 yaşındaki santrfor Marsilya ve Olimpiakos'ta da oynadı.