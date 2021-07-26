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    Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul’da

    Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 02:48
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    Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul’da

    Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey İstanbul’a geldi.

    SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI İMZA

    Paris’ten kalkan uçağa binen Boey, İstanbul’dan ülkeye giriş yaptı. Fransız futbolcuyu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.

    Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan Sacha Boey daha sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.

    Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul’da #1

    Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul’da #2

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