Galatasaray'la ismi anılıyor! Real Madrid, Antonio Rüdiger için kararı verdi

Real Madrid yönetimi, savunma hattında kapsamlı bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlıların, sözleşmesinin son sezonuna giren 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

UZUN VADELİ YAPILANMA

Fichajes'te yer alan habere göre; bu kararın, Madrid ekibinin savunma hattını daha genç ve uzun vadeli isimlerle yapılandırma politikasının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY'LA ADI ANILDI

Galatasaray'ın da transfer dönemlerinde adının anıldığı tecrübeli stoperin rotası şekilleniyor.

Oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaşlı tekliflerle devrede olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

Rüdiger, 2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alırken, gol veya asist üretemedi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan ve Almanya Milli Takımı'nın formasını 81 kez giyen tecrübeli isim, fiziksel gücü ve liderlik özellikleriyle hala Avrupa’nın en elit stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor.