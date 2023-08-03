Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Adekugbe, MLS'e transfer oldu Hatayspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe'nin MLS takımlarından Vancouver Whitecaps'e transfer olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com Hatayspor, Sam Adekugbe'yi Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Adekugbe'nin Vancouver Whitecaps FC takımına transferi gerçekleşmiştir. Samuel Adekugbe'ye emekleri için teşekkür eder, Vancouver Whitecaps FC takımında sonsuz başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı. Profesyonel kariyerine 2013/2014 sezonunda Vancouver Whitecaps başlayan 28 yaşındaki Kanadalı futbolcu geçtiğimiz sezonun ortasında yaşanılan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor'un ligden çekilmesi sonrası Galatasaray'a kiralanmış ve burada Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Hatay'dan MLS'e ikinci transfer Hatayspor'da Saba Lobjanidze de MLS ekibi Atlanta United'a transfer olmuştu. Atlanta United, 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu.