Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Adekugbe, MLS'e transfer oldu

Hatayspor, Sam Adekugbe'yi Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e gönderdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Adekugbe'nin Vancouver Whitecaps FC takımına transferi gerçekleşmiştir. Samuel Adekugbe'ye emekleri için teşekkür eder, Vancouver Whitecaps FC takımında sonsuz başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı.
Profesyonel kariyerine 2013/2014 sezonunda Vancouver Whitecaps başlayan 28 yaşındaki Kanadalı futbolcu geçtiğimiz sezonun ortasında yaşanılan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor'un ligden çekilmesi sonrası Galatasaray'a kiralanmış ve burada Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Hatay'dan MLS'e ikinci transfer
Hatayspor'da Saba Lobjanidze de MLS ekibi Atlanta United'a transfer olmuştu.
Atlanta United, 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu.