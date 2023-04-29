Gasperini ile kavga eden Merih Demiral, Inter yolunda Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile kavga eden Merih Demiral, takımdan ayrılarak bir başka İtalyan ekibi Inter'e transfer olmaya hazırlanıyor.

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen milli stoper Merih Demiral takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle mavi-siyahlı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Inter, talip oldu

Geçtiğimiz günlerde İtalyan çalıştırıcı Gasperini ile kavga eden Merih'in takımdan ayrılmaya istekli olduğu bilinirken başarılı savunmacıya Serie A'nın dev kulübü Inter talip oldu.

Juventus döneminden bu yana Merih'i takip eden Inter, 25 yaşındaki stoperi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Skriniar yerine Merih transfer edilecek

Ayrıca Inter yönetimi takımın yıldız savunmacısı Milan Skriniar'ın Fransız ekibi PSG'ye olası transferine karşı Merih Demiral'ı hızlıca kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncunun ise bu teklife olumlu baktığı ve kariyerine Milano ekibi Inter'de devam etmek istediği öğrenildi.

25 maça çıktı

Bu sezon Atalanta formasını Serie A ve İtalya Kupası'nda 25 kez giyen Merih Demiral bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.