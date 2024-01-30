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Gaziantep FK, Kazımcan Karataş'a talip oldu

Gaziantep FK, Kazımcan Karataş'a talip oldu Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor. Marius Sumudica'nın ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.