Gaziantep FK, Kazımcan Karataş'a talip oldu

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmek istiyor.
Gaziantep FK teklifi sundu
Marius Sumudica'nın takımı, 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sundu.
Galatasaray yönetimi, sol bek transferini gerçekleştirmeleri halinde Kazımcan Karataş'ı kiralayabileceklerini Gaziantep FK'ya iletti.
Netlik kazanması bekleniyor
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında transfer için görüşmeler devam ediyor. Genç futbolcunun transferinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.
Split şartlarını sordu
Öte yandan Hajduk Split de Galatasaray'a 21 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 11 maçta süre buldu.
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