Gaziantep FK, Salem M'Bakata ile sözleşme imzaladı Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen sağ bek Salem M'Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, savunmanın sağına takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Fransız sağ bek Salem M'Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"Armamız altında üstün başarılar diliyoruz"

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: