Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi transfer etti.

Başkent temsilcisi, tecrübeli golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kırmızı-karalarımız, Malili forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaştı. Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği’miz 37 yaşındaki forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaştı. Mali Milli Takımı’nda 35 maçta forma giyerek 7 gole imza atan Malili milli oyuncu Mustapha Yatabare kariyerinde; Beauvais U19, AS Beauvais, Amiens SC B, Villemomble, Clermont Foot, US Boulogne, Trabzonspor, Krabükspor, Konyaspor ve Sivasspor’da forma giydi.