Georges Mikautadze, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

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Süper Lig'in ilk devresini ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir harekete imza attı.

YORUMU BEĞENDİ

24 yaşındaki Gürcü forvet oyuncusu, Instagram paylaşımına bir Galatasaray taraftarı tarafından yazılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Mikautadze, bir süre sonra bu beğenisini geri aldı. Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu daha önce haberlerde yer alan Gürcü yıldızın bu hareketi kafaları karıştırdı.

YENİDEN TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray'ın ara transferde en çok yoğunlaştığı isim Georges Mikautadze.

Gürcü futbolcu için ilk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar, hafta içinde Lyon'un kapısını yeniden çalacak.

Yönetimin, Gürcü yıldız için ilk etapta 18,5 milyon euroya çıkması bekleniyor. 25 milyon euro talebi olan Fransız ekibiyle birkaç gün içinde orta yolun bulunması hedefleniyor.

21 MAÇTA 7 GOL ATTI

Mikautadze, bu sezon Ligue 1 ekibi Lyon formasıyla 21 resmi maça çıktı. Gürcü futbolcu, bu maçlarda 7 gol atarken 1 de asist yaotı.