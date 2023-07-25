Giannis Antetokounmpo'dan Al Hilal'e mesaj

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, Al Hilal'in Kylian Mbappe'ye yaptığı teklife kayıtsız kalamadı.

Yıldız basketbolcu, temsilcisinin rekor maaş verdiği Mbappe'ye benzediğini ima ederek sosyal medyadan esprili bir mesaj yayınladı.

"Mbappe'ye benziyorum"

Yunan yıldız, Twitter hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak, ''Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum" ifadelerini kullandı.

Bu mesaja Mbappe ise gülerek karşılık verdi.

Giannis Antetokounmpo'dan Al Hilal'e mesaj
Giannis Antetokounmpo'dan Al Hilal'e mesaj

700 milyon euro maaş önerildi

Dış basında Al Hilal yöneticilerinin Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e 300 milyon euro önerdiği yazılmıştı.

Suudi Arabistan ekibinin, PSG'ye sunduğu 300 milyon euroluk teklifin yanı sıra Fransız yıldıza yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

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