Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'den eski öğrencisini istedi Fenerbahçe'nin büyük umutlarla aldığı ancak fazla şans vermediği Ryan Kent'in peşine Beşiktaş düştü. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istedi.

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Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları titizlikle sürdürülürken yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istedi.

Şampiyonluk için oldukça iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de adeta unutulan isim olan ve Süper Lig'de lisansı çıkarılmayan Ryan Kent için girişimlere başlayan Beşiktaş, İngiliz oyuncudan olumlu yanıt aldı.

Giovanni van Bronckhorst çok istiyor

Fenerbahçe'yi kafasında bitiren ve eski hocası Giovanni van Bronckhorst ile çalışmayı yeniden çok isteyen Ryan Kent, Beşiktaş ile ilk görüşmesinde imzaya ikna oldu.

Kadıköy'de bulamadığı şansı Beşiktaş'ta bulacağına inanan ve Giovanni van Bronckhorst ile de görüşen Ryan Kent'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Kent'in transferi için son kararı ise sarı-lacivertlilerin hocası Jose Mourinho verecek.

18 maça çıktı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asist üretti.