Gökhan Gönül'ün yeni durağı Fenerbahçe

Uzun süredir Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Gökhan Gönül'ün sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı ve tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

2016'da yıllarca forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan ve bu tarihten itibaren siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan Gönül'ün, yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun, eski takımı Fenerbahçe ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor.

4 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

9 yıl boyunca formasını giydiği sarı-lacivertli takımla yeniden masaya oturduğu kaydedilen 35 yaşındaki futbolcunun, Kanarya ile el sıkıştığı ve 4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi.

ALİ KOÇ, ''ANLAŞILDI'' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bundan birkaç hafta önce yapılan divan kurulu toplantısında, sarı-lacivertli bir taraftar tarafından kendisine yöneltilen, ''Yıllarca formamıza emek veren Gökhan Gönül, futbolu bizde bırakmalı'' önerisine, ''Anlaşıldı'' şeklinde yanıt vermişti.

4 GOL, 4 ASİST

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Gençlerbirliği maçında siyah-beyazlılara veda etmesi beklenen Gökhan Gönül; bu sezon Kartal ile çıktığı 31 resmi karşılaşmada takımına 4 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.