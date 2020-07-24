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    Gökhan Gönül'ün yeni durağı Fenerbahçe

    Gökhan Gönül'ün yeni durağı Fenerbahçe

    Uzun süredir Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Gökhan Gönül'ün sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı ve tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 17:28
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 17:28
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    Gökhan Gönül'ün yeni durağı Fenerbahçe

    2016'da yıllarca forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan ve bu tarihten itibaren siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan Gönül'ün, yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

    Tecrübeli futbolcunun, eski takımı Fenerbahçe ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor.

    4 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

    9 yıl boyunca formasını giydiği sarı-lacivertli takımla yeniden masaya oturduğu kaydedilen 35 yaşındaki futbolcunun, Kanarya ile el sıkıştığı ve 4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi.

    Gökhan Gönül'ün yeni durağı Fenerbahçe #1

    ALİ KOÇ, ''ANLAŞILDI'' DEMİŞTİ

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bundan birkaç hafta önce yapılan divan kurulu toplantısında, sarı-lacivertli bir taraftar tarafından kendisine yöneltilen, ''Yıllarca formamıza emek veren Gökhan Gönül, futbolu bizde bırakmalı'' önerisine, ''Anlaşıldı'' şeklinde yanıt vermişti.

    4 GOL, 4 ASİST

    Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Gençlerbirliği maçında siyah-beyazlılara veda etmesi beklenen Gökhan Gönül; bu sezon Kartal ile çıktığı 31 resmi karşılaşmada takımına 4 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.

    Gökhan Gönül'ün yeni durağı Fenerbahçe #2

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