Göztepe, Billal Messaoudi’yi kiralık olarak kadrosuna kattı Göztepe, KV Kortrijk’den 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Billal Messaoudi’yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İHA

1.Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ve Samsunspor’dan Celil Yüksel’i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Sezon sonuna kadar kiralandı

İzmir temsilcisi bir takviye daha yaptı ve Belçika ekibi KV Kortrijk’den 25 yaşındaki kanat oyuncusu Billal Messaoudi’yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: