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    Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

    Göztepe, 2 sezondur kadrosunda yer alan Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 14:45
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 14:45
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    Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

    Süper Lig'de son haftanın da tamamlanmasıyla birlikte, kulüpler futbolcularıyla yollarını ayırmaya başladı.

    Son ayrılık haberi ise İzmir ekibi Göztepe'den geldi.

    DENİZ KADAH İLE YOLLAR AYRILDI

    Sarı-kırmızılılar, 2 sezondur kadrosunda yer alan Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ''2 sezondur kadromuzda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

    Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı #1

    47 MAÇTA 9 GOL

    34 yaşındaki futbolcu, Ege temsilcisinde çıktığı 47 karşılaşmada takımına 9 gol, 1 asistlik katkıda bulunabilmişti.

    Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı #2

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