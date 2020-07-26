Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

Göztepe, 2 sezondur kadrosunda yer alan Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de son haftanın da tamamlanmasıyla birlikte, kulüpler futbolcularıyla yollarını ayırmaya başladı.

Son ayrılık haberi ise İzmir ekibi Göztepe'den geldi.

DENİZ KADAH İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, 2 sezondur kadrosunda yer alan Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ''2 sezondur kadromuzda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

47 MAÇTA 9 GOL

34 yaşındaki futbolcu, Ege temsilcisinde çıktığı 47 karşılaşmada takımına 9 gol, 1 asistlik katkıda bulunabilmişti.