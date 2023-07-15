Göztepe, Ibrahima Sory Diallo’yu kadrosuna kattı
İHA

1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis ve Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

"2+1 yıllık sözleşme imzaladık"

İzmir temsilcisi, son olarak 1. Ligi takımlarından Diambars forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo’yu ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2003 doğumlu hücum oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile 1 yıl opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ibrahima Sory Diallo'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.