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Neymar, imza töreninde gözyaşlarını tutamadı

Neymar, imza töreninde gözyaşlarını tutamadı Al Hilal ile olan sözleşmesini fesheden Neymar, eski takımı Santos'a görkemli bir tören eşliğinde imza attı. Binlerce taraftar önüne çıkan Brezilyalı yıldız, gözyaşlarını tutamadı.