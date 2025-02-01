Brezilya ekiplerinden Santos, Al Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Santos, sosyal medya hesabından "Prens geri döndü" başlığıyla bir video paylaşarak, Neymar transferini duyurdu.
TÖRENDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Futbola başladığı yere dönen yıldız futbolcu için Vila Belmiro Stadı'nda binlerce taraftar önünde tören düzenlendi. Neymar, mutluluk gözyaşlarını tutamadı.
Taraftarların yoğun desteğine karşılık veren Brezilyalı oyuncu, tek tek tribünleri dolaştıktan sonra sahada kısa bir şov yaparak hayranlarını selamladı.
Yuvasına dönen Neymar, taraftarın önünde eğilerek saygısını sundu.
SANTOS'TAN BARCELONA'YA GİTTİ
32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, altyapısından yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.
REKOR BONSERVİSLE PSG'NİN YOLUNU TUTTU
2017 yılında ise İspanyol ekibinden 222 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.
AL HILAL KARİYERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fransız ekibiyle de yollarını ayıran Neymar, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atmıştı.
Neymar, Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı çıkarken, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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