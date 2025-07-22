Granit Xhaka, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Bayer Leverkusen'den yanıt geldi

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni bir gelişme yaşandı.

Orta sahaya üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldız için resmi teklif sundu.

Premier Lig ekiplerinden Sunderland de Xhaka ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ve onlar da Leverkusen'e teklif iletti.

TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Ancak Leverkusen, her iki kulübün de tekliflerini yeterli bulmayarak reddetti.

Buna rağmen, hem Fenerbahçe hem de Sunderland cephesinin tekliflerini geliştirmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

TRANSFER YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR

Haberde, Leverkusen'in henüz kapıları tamamen kapatmadığı ve transferin yeni teklifler doğrultusunda şekillenebileceği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

2023 yılından bu yana kariyerini Bayer Leverkusen'de sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 49 maça çıktı.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle mücadele etti.