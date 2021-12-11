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    Haaland'ın menajeri, oyuncunun gidebileceği takımları açıkladı

    Mino Raiola, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Raiola, Haaland'ın transfer olabileceği Avrupa devlerini sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 09:44
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    Haaland'ın menajeri, oyuncunun gidebileceği takımları açıkladı

    İsmi sık sık Avrupa devleri ile anılan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, futbolcunun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

    Mino Raiola, Haaland'ın gidebileceği kulüpleri belirterek, "Bir sonraki adımı atabilir ve atacaktır. Bayern, Real, Barcelona, ​​City - gidebileceği büyük kulüpler bunlar. Dortmund'a geldiğinde hepimiz bu adımın geleceğini biliyorduk." sözlerini sarf etti.

    Haaland ın menajeri, oyuncunun gidebileceği takımları açıkladı #1

    “BU YAZ AYRILMASI BÜYÜK OLASILIK”

    Norveçli golcünün Dortmund'dan ne zaman ayrılacağı ile ilgili ise Raiola, "Belki bu yaz, belki sonraki yaz. Ancak Erling'in bu yaz ayrılması için büyük bir olasılık var. Göreceğiz." ifadelerinde bulundu.

    Haaland ın menajeri, oyuncunun gidebileceği takımları açıkladı #2

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