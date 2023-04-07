Hagi'nin Türk asıllı genç yeteneğine Beşiktaş talip oldu Rumen basını, Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın genç futbolcusu Enes Sali için Portekiz devi Sporting Lizbon ve Beşiktaş'ın teklif yaptığını belirtti.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Gheorghe Hagi'nin hem teknik direktörü hem de sahibi olduğu Farul Constanta, altyapısından yetiştirdiği yetenekli oyuncularla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekiyor.

Bu isimlerden biri de Farul'un 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Enes Sali oldu. Türk asıllı Rumen futbolcu, Sporting Lizbon ve Beşiktaş'ın radarına girdi.

Sporting ve Beşiktaş istiyor

Rumen yayın organı ProSport'un haberine göre; Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Enes için resmi bir transfer teklifinde bulundu. Sporting, Enes Sali'yi kadrosuna katmak için Farul Constanta'ya 1 milyon euro teklif etti ancak Hagi bu teklifi reddederek 3 milyon euro istedi.

Hagi teklife sıcak bakmıyor

Haberde Enes için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edilirken, genç yetenek için 500 bin euro öneren siyah-beyazlıların teklifine Hagi'nin sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

15 yaşında Romanya A Milli Takımı'nda oynadı ve tarihe geçti

2018 yılında Gheorghe Hagi Akademisi'ne dahil olan genç yetenek, 1 Ağustos 2021'de Farul Constanta'nın A takımına çıktı.

Enes Sali Kasım 2021'de Romanya A Milli Takımı'nda oynayan en genç futbolcu oldu. Lihtenştayn - Romanya maçınında 82. dakikasında oyuna giren Sali, henüz 15 yıl 264 günlüktü.