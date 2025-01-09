Hajduk Split, Edin Dzeko'nun peşinde

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Süper Lig'de 18 hafta sonunda topladığı 39 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir ayrılık gelişebilir.

Sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'ya Hajduk Split teklif yapmaya hazır.

DZEKO, SICAK BAKIYOR

Hırvat basınında Tportal'ın haberine göre; bazı iş yatırımlarını Dubrovnik, Split ve Hırvatistan'a bağlı Adriyatik Denizi üzerindeki adalara yapan Edin Dzeko'nun futbolu da Hırvatistan'da bırakmaya sıcak baktığı belirtildi.

Hajduk Split'in teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun ve Dzeko'nun yakın arkadaşı Ivan Rakitic'in de bu transfer için devrede olduğu kaydedildi.

HAJDUK'UN TEKLİFİ

Hajduk'un Dzeko'ya sezon başına 2 milyon euro net maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği de kulüp kaynaklarına dayandırıldı.

73 MAÇTA 39 GOL ATTI

Inter'den Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunun başında transfer olan 38 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 73 kez giydi.

2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan Dzeko, bu karşılaşmalarda 39 gol ve 14 asistle mücadele etti.