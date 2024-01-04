Hakim Ziyech, Erden Timur'la görüştü! Geri dönmeyeceğim Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Hakim Ziyech'in, Erden Timur ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar'a sezon başında transfer olan tecrübeli oyuncu, Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

"Geri dönmeyeceğim"

Takvim'de yer alan habere göre; Ziyech'in bu görüşmede, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim." dediği ifade edildi.

Bu gelişme üzerine ayrılık kararı alındı. Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.

Sarı-kırmızılılar, Ziyech'i elden çıkartarak en azından maaş yükünden kurtulacak.

Hedefinde Ajax var

Öte yandan deneyimli futbolcunun Ajax'a gitmek istediği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kiraladığı, aynı zamanda bedelsiz satın alma opsiyonuna da sahip olduğu 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol 2 asiste imza attı.