Halil Dervişoğlu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu için son anda araya girdi ve milli futbolcuyu kadrosuna kattı. Forvet oyuncusu, bu akşam 19.10'da İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bonservisi Brentford'ta olan milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına renklerine bağladı.

Beşiktaş girişimde bulundu

Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı takımın anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki futbolcu, kararını değiştirerek Galatasaray'a transfer oldu.

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı.

Erden Timur devreye girdi

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, bizzat Londra'ya giderek Halil Dervişoğlu ile görüştüğü ve oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu, eski takımı Galatasaray'a imza atmak için bu akşam 19.10'da İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen forvet oyuncusu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.

Gönderme yapıldı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halil Dervişoğlu transferi için ezeli rakibi Beşiktaş'a gönderme yaptı.