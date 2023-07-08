Halil Dervişoğlu'nun menajeri Beşiktaş için İstanbul'da Halil Dervişoğlu’nun temsilcisi, Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Brentford ile Halil konusunda anlaşmaya vardı. Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul’a geldi. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Halil Dervişoğlu'nun menajeri ile yapılacak son görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'da da oynadı Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Halil, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.