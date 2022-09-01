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    Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu

    Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
    • 01.09.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 16:57
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    Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu

    Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı.

    Burnley FC, Brentford'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Championship'te ter dökecek.

    Halil Dervişoğlu nun yeni adresi belli oldu #1

    "Sabırsızlanıyorum"

    Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Halil, Burnley'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burası büyük bir kulüp ve herkes beni çok sıcak karşıladı. Teknik direktörümüzle konuştum ve bana buradaki projeden bahsetti. Bu projenin bir parçası olacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ise sözlerine Brentford'a teşekkür ederek başladı. Kompany, Halil Dervişoğlu'nun gol atma içgüdüsü olan ve takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir milli futbolcu olduğunu söyledi.

    Halil Dervişoğlu nun yeni adresi belli oldu #2


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