İbrahimovic, Milan'dan ayrılıyor Yarısını satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'de antrenmanlarını sürdüren İbrahimovic, sahibi olduğu kulübe transfer olmaya hazırlanıyor.

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Sıra dışı kişiliğiyle dünya futbolunda derin bir iz bırakan Zlatan İbrahimovic, yine ilginç bir işe imza atmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesine İsveç'e dönen yıldız futbolcu, bir süredir sahibi olduğu Hammarby takımında antrenmanlara çıkıyordu.

Hammarby Sportif direktörü Jesper Jansson, AC Milan ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan yıldız futbolcuyu bu yaz kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Expressen'e demeç veren Jansson, "Yüzde yüz konuşmak zor, ancak Ibrahimovic'in Hammarby'de oynama fikrine çok sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı

HAFTALARDIR İDMANLARA ÇIKIYOR

Hammarby'nin tesislerinde çalışmalarını sürdüren 38 yaşındaki oyuncu, eğer transfer gerçekleşirse sahibi olduğu takımda forma giymiş olacak.

İbra, aylar önce kulübün hisselerinin yüzde 25'ini satın almıştı.