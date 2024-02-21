Hamza Akman, sözleşmesini uzatmama karar aldı! işte yeni adresi... Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

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Galatasaray'da genç oyuncu Hamza Akman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi.

Kopenhag ile görüşüyor

19 yaşındaki genç orta sahanın, Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Sözleşme uzatmadan giden 3. futbolcu olabilir

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza, böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon a takım seviyesinde sadece 1 maça çıkarken; U19 Süper Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde 14 maçta forma giydi.