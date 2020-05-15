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Hasan Ali'yi Başakşehir de istiyor Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a, bir talip daha çıktı. Galatasaray'dan sonra Başakşehir'in de tecrübeli sol bekle temasa geçtiği öğrenildi.