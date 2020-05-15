Hasan Ali'yi Başakşehir de istiyor

Sinan Akyüz Özel Haber
Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım.
KİCK-BOKS ŞAMPİYONUYLA ÇALIŞIYOR
Form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile birlikte idman yapan 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a form tutmaya çalışıyor.
Hasan Ali Kaldırı kick-boks şampiyonuyla çalışıyor - İZLE
ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
Çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan haberlere ise kulak asmıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek sol bek oyuncusunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup, sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek.
G.SARAY VE BAŞAKŞEHİR SIRADA
Hasan Ali'nin, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ise Galatasaray ve Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.