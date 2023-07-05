Hatayspor, Giorgi Aburjania’ı renklerine bağladı

İHA
Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay temsilcisi, Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, Gürcistanlı tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania’yi kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı kulüpten futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi’ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.
İmza törenine Volkan Demirel de katıldı
Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel de katıldı.