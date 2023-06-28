Hatayspor, Onur Arı'yı kadrosuna kattı

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Süper Lig'den çekilen Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, gelecek sezona hazırlanıyor.
Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Eskişehirspor'da oynayan forvet oyuncusu Onur Arı'yı kadrosuna dahil etti.
"26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen forvet Onur Arı ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Oynadığı 89 maçta 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz.