Hatayspor, Onur Arı'yı kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet Onur Arı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Süper Lig'den çekilen Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, gelecek sezona hazırlanıyor.

Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Eskişehirspor'da oynayan forvet oyuncusu Onur Arı'yı kadrosuna dahil etti.

"26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen forvet Onur Arı ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: