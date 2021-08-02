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- Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 12:19
- Güncelleme : 02.08.2021 - 12:33
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
MAAŞI DOLGUN
Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.