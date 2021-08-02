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    Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 12:33
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    Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

    MAAŞI DOLGUN

    Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.

    Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı #1

    Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı #2

    Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı #3

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