Henry Onyekuru, Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

MAAŞI DOLGUN

Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.



