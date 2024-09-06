Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'e dönüyor! Hem de İstanbul'a...

Haber Merkezi
Henry Onyekuru, 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eyüpspor, Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, sarı-kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.
Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti.
ARDA TURAN ONU İSTİYOR
Al-Fayha ile sözleşmesinin son yılına giren Henry Onyekuru için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü.
Radyospor'un aktardığı habere göre İstanbul ekibi, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla ilk teması kurdu.
2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
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