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Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'e dönüyor! Hem de İstanbul'a...

Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'e dönüyor! Hem de İstanbul'a... Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için sürpriz bir transfer olasılığı doğdu. Süper Lig ekibi, Onyekuru ile temasa geçti.