Hull City'li Jaden Philogene'ye teklif yağıyor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, birçok büyük kulübün takibine girdi.

ensonhaber.com

Türk işadamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekipleri ve Avrupa'nın diğer büyük liglerindeki bazı takımlar, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu listeye almış durumda.

Hull City'nin kapısını çalacaklar

Haberde bu takımların gelecek yaz transfer döneminde Philogene için Hull City'nin kapısını astronomik bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Acun Ilıcalı'nın prensi olarak görülen isim için en az 20 milyon euro gelir beklediği de gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı mevkisini şaşırmıştı

Öte yandan gelişmenin ardından Acun Ilıcalı'nın ekim ayında söylediği sözler de yeniden gündem oldu.

"Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur" diyen Ilıcalı, "Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Acun Ilıcalı'nın "sağ açık" dediği oyuncu, sağ ayaklı olmasına karşın sol açık çıktı.

TV geliri açıklaması da gündem olmuştu

Ayrıca geçtiğimiz sene satın aldığı Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak isteyen Acun Ilıcalı takımının yıllık kazancı hakkında da açıklama yapmıştı.

Korsan yayın Acun’a bir şey yapamaz ama kulüpleri öldürür. Bugün benim İngiltere’deki kulübümden aldığımız para, Türkiye’deki herhangi Süper Lig takımının minimum 5 katı...

20 maçta 8 gol 6 asist

Sosyal medya kullanıcıları Philogene haberinden sonra geliri daha da artacağı için Acun Ilıcalı'nın oldukça keyifleneceği şeklinde yorumda bulundu.

Hull City'nin sezon başında 5.7 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Jaden Philogene bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 8 gol 6 asist kaydetti.