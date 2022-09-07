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    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı

    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı

    Galatatasaray'a transfer için İstanbul'a gelmesi beklenen PSG'nin yıldız oyuncusu Mauro Icardi, eşi Wanda ile birlikte yaptığı paylaşımlarla sarı kırmızı taraftarları heyecanlandırdı.
    • 07.09.2022 - 02:01
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 02:50
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    Uzun süredir forvet arayışındaki Galatasaray, Fransaız kulübü PSG'nin 29 yaşındaki Arjantinli forveti Mauro Icardi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

    1 yıllık kiralamada anlaşma sağlandı

    Paris Saint German'ın kadroda düşünmediği Icardi'yi sarı kırmızılı kulüp, 1 yıllığına kiraladı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girdi ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu.

    Icardi ve eşinden aslanlı paylaşımlar

    Dün Türkiye'ye gelmesi beklenen Arjantinli yıldız oyuncu ve eşi, Instagram hesaplarından aslanlı paylaşımlarda bulunarak Galatasaray taraftarlarına mesaj yolladı.

    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı #1

    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı #2

    3 milyon euro maaş alacak

    3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılı takım Fransız kulübünde 8 milyon euro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek.

    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı #3

    Inter 13 milyon euro ödedi

    Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı #4

    2 kez gol kralı oldu

    Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

    Icardi ve eşinden Galatasaray paylaşımı #5

    8 kez milli oldu

    Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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