Iğdır FK, Antonie Conte'yi transfer etti

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, transferlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Osman Özköylü yönetimindeki Iğdır ekibi, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Antonie Conte'yi transfer etti.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: