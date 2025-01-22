Iğdır FK, Gianni Bruno'yu renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Osman Özköylü yönetimindeki Iğdır ekibi, Süper Lig takımı Eyüpspor'dan ayrılan tecrübeli hücum oyuncusu Gianni Bruno'yu renklerine bağladığını duyurdu.

"YEŞİL-BEYAZLI FORMAMIZ İLE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: