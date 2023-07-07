Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, resmen İspanyol devi Real Madrid'e oldu.

Geçtiğimiz akşam Madrid'e hareket eden 18 yaşındaki futbolcu için basın mensuplarının önünde imza töreni düzenlendi.

Başkan Florentino Perez'le birlikte kameraların karşısına çıkan Arda Güler'in forma numarası da belli oldu. Milli futbolcu, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.

Serap Güler, gözyaşlarına hakim olamadı

Bu imza töreninde ise duygusal anlar da yaşandı. Genç oyuncunun klibinin izlendiği Serap Güler, gözyaşlarına hakim olamadı. Arda Güler, annesini öptü ve sarılarak destek verdi.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

İmza töreninde Arda Güler'in annesi gözyaşlarını tutamadı
Gözden Kaçmasın Arda Güler, Real Madrid'le sözleşme imzaladı Haberin Detayları