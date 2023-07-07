İmza töreninde Arda Güler'in annesi gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in annesi Serap Güler, imza töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, resmen İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

Geçtiğimiz akşam Madrid'e hareket eden 18 yaşındaki futbolcu için basın mensuplarının önünde imza töreni düzenlendi.

Başkan Florentino Perez'le birlikte kameraların karşısına çıkan Arda Güler'in forma numarası da belli oldu. Milli futbolcu, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.

Serap Güler, gözyaşlarına hakim olamadı

Bu imza töreninde ise duygusal anlar da yaşandı. Genç oyuncunun klibinin izlendiği anne Serap Güler, gözyaşlarına hakim olamadı. Arda Güler, annesini öptü ve sarılarak destek verdi.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.