İngiliz basını: Mesut, 2021'de Fenerbahçeli olacak Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

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Premier Lig ekibi Arsenal'in, 2013 yılında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile sözleşmesi 2021'de sona erecek.

İngiliz ekibinin, Türk asıllı Alman futbolcuyla herhangi bir sözleşme yenileme için iletişim kurmadığı bilinirken; 31 yaşındaki yıldız futbolcunun ise kontratı sona erene kadar Arsenal'de kalmak istediği kaydedildi.

2021'DE ADRESİ FENERBAHÇE

Daily Mail'de yer alan habere göre ise; adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Özil'in, 2021 sonrasında sarı-lacivertlilere transfer olabileceği ifade edildi.

Öte yandan, Alman futbolcunun Arsenal'dan haftalık 350 bin pound kazandığına da vurgu yapılan haberde, ''Mesut'un Arsenal'dan ayrılmak gibi bir niyeti yok.'' ifadeleri kullanıldı.

''MESUT VE FENERBAHÇE HAKKINDA KONUŞAMAM''

Ayrıca İngiliz basını, Mesut'un menajeri Erkan Söğüt'ün beIN Sports'a yaptığı açıklamalara da haberde yer verdi.

Söğüt, “Mesut sözleşmesini tamamlayacak ancak Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam, çünkü gizlilik ilkesi var.” ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI: F.BAHÇE TRANSFERDE FAVORİ

Bilindiği gibi Fenerbahçe camiasına yakın isimlerden olan televizyoncu Acun Ilıcalı da, ''Mesut Özil'in sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin transferde favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da üstüme düşeni yaparım.'' demişti.