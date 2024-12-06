İngiliz devleri Victor Osimhen için scout gönderdi

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Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, tüm kulvarlarda 12 maçta 9 gol, 5 asistlik performansıyla yaz transfer döneminde peşinden koşan kulüpleri pişman etti.

Sarı kırmızılılar, hamle için sezon sonunu beklese de Avrupa'nın devleri şimdiden sıraya girdi. Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Nijeryalı yıldızı Ocak ayında kadrosuna katmak adına tekrar düğmeye bastığı öğrenilirken yeni bir iddia gündeme geldi.

İNGİLİZLER DE SCOUTLARINI GÖNDERİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen için Chelsea'den sonra Arsenal ve Manchester United, özel scoutlarını Ali Sami Yen'e göndermeye başladı.

Başarılı oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de bulunan Osimhen'in serbest kalma maddesi 75 milyon euro.

GALATASARAY ONA GÜVENİYOR

Fransa'dan PSG cephesi, ara transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor ancak Galatasaray, yıldız ismin verdiği "Sezon sonuna kadar kalacağım" sözüne güveniyor.