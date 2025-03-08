Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu satmaya sıcak bakıyor

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Serie A'da liderlik koltuğunda oturan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da mücadele eden Inter'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki İtalyan ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

SATILMASI EN MUHTEMEL İSİM

Calciomercato.it'in haberine göre; Hakan, Inter'in bonservisiyle birlikte satılması en muhtemel adayı haline geldi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 50-55 MİLYON EURO

Bayern Münih'in tecrübeli futbolcuya ilgisi olduğunu bilen Çizme yönetimi, bu transferden 50-55 milyon euro arası bonservis geliri bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son dönemde sakatlıklarla boğuşsa da verimli günler geçiren 31 yaşındaki yıldız isim, 2024-2025 sezonunda Çizme ekibi ile tüm kulvarlarda 29 maça çıktı.

40 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı orta saha, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.