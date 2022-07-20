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    Inter, Merih Demiral'ı istiyor

    Başarılı stoper Merih Demiral, İtalya Serie A'nın dev takımı Inter'in transfer listesine girdi.
    • 20.07.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:22
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    Inter, Merih Demiral'ı istiyor

    Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, Inter tarafından transfer listesine alındığı belirtildi.

    La Gazetta della Sport'un haberinde; Inter'in Slovak stoperi Milan Skriniar'ın, PSG'ye transfer olması halinde Milli oyuncumuzun transferl istesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.

    Başarılı savunmacıyla birlikte birçok takımın gözdesi olan Bremer'in de listedeki bir diğer isim olduğu ifade edildi.

    Inter, Merih Demiral ı istiyor #1

    Atalanta bonservisini aldı

    Merih Demiral geçen sezon Atalanta'da kiralık oynamış, bu sezon için ise Bergamo ekibi satın alma opsiyonunu kullanarak 20 milyon euroya 24 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmişti.

    Milli futbolcumuz, Serie A'da bugüne kadar çıktığı 63 maçta 4 gol atıp 4'de asist katkısı yapmıştı.


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