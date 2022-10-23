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    Inter Miami, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

    Inter Miami, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

    Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'nun takımda kalma ihtimali gün geçtikçe azalıyor. Yıldız oyuncu için Beckham'ın takımı Inter Miami teklifte bulundu.
    • 23.10.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 16:06
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    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için bu sezon hiç iyi gitmiyor.

    Premier Lig'de oynanan Manchester United - Tottehham maçında teknik adam Erik ten Hag tarafından oyuna sonradan girmesi istenen Cristiano Ronaldo, oynamak istemeyince kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

    Beckham, Ronaldo ile temasa geçti

    Maaşı nedeniyle Avrupalı takımların transfer etmek istemediği ve Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'ya, MLS ekibi Inter Miami'nin talip olduğu belirtildi.

    MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi David Beckham, maaş konusunda anlaşılması halinde Cristiano Ronaldo'nun Miami formasını giyebilmesi için Portekizli yıldız ile direkt olarak temas kurdu. David Beckham'ın hedefi yıldız oyuncuyu ocak ayında takımın kadrosuna katmak.

    Inter Miami, Cristiano Ronaldo yu istiyor #1

    Ronaldo, teklife sıcak bakıyor

    Miami, Ronaldo'yu Real Madrid ve Juventus'ta birlikte oynadığı ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Gonzalo Higuain'in yerine almak istiyor. Ronaldo'nun teklife sıcak baktığı belirtildi.

    Inter Miami, Cristiano Ronaldo yu istiyor #2

    Eski formundan uzakta

    37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon ManU formasıyla 12 resmi maça çıkarken 2 gol ve 1 asist ile oynadı.

    Inter Miami, Cristiano Ronaldo yu istiyor #3


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