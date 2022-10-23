Inter Miami, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'nun takımda kalma ihtimali gün geçtikçe azalıyor. Yıldız oyuncu için Beckham'ın takımı Inter Miami teklifte bulundu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için bu sezon hiç iyi gitmiyor.

Premier Lig'de oynanan Manchester United - Tottehham maçında teknik adam Erik ten Hag tarafından oyuna sonradan girmesi istenen Cristiano Ronaldo, oynamak istemeyince kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Beckham, Ronaldo ile temasa geçti

Maaşı nedeniyle Avrupalı takımların transfer etmek istemediği ve Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'ya, MLS ekibi Inter Miami'nin talip olduğu belirtildi.

MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi David Beckham, maaş konusunda anlaşılması halinde Cristiano Ronaldo'nun Miami formasını giyebilmesi için Portekizli yıldız ile direkt olarak temas kurdu. David Beckham'ın hedefi yıldız oyuncuyu ocak ayında takımın kadrosuna katmak.

Ronaldo, teklife sıcak bakıyor

Miami, Ronaldo'yu Real Madrid ve Juventus'ta birlikte oynadığı ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Gonzalo Higuain'in yerine almak istiyor. Ronaldo'nun teklife sıcak baktığı belirtildi.

Eski formundan uzakta

37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon ManU formasıyla 12 resmi maça çıkarken 2 gol ve 1 asist ile oynadı.